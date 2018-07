Corinthians adia reapresentação do elenco em 2014

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians informou nesta terça-feira que, ao lado da nova comissão técnica, decidiu adiar a reapresentação dos jogadores para a próxima temporada. Ao invés do dia 3 de janeiro, uma sexta-feira, data prevista inicialmente, os atletas terão que voltar aos trabalhos no dia 6, segunda.

A reapresentação está marcada para as 9 horas, no CT Joaquim Grava. Este será o primeiro contato deste grupo com o técnico Mano Menezes. Ele volta ao clube após mais de três anos para substituir Tite, que deixou a equipe após uma vitoriosa passagem com as conquistas, entre outras, de uma Libertadores e um Mundial de Clubes.

Enquanto isso não acontece, a diretoria do Corinthians trabalha nos bastidores para tentar a contratação de reforços. Nomes como Wellington Nem e Elias já foram cogitados, mas não devem acertar. O meia Everton, do Atlético-PR, parece ser o mais próximo do acerto. No atual elenco, Emerson, Douglas e Danilo são os favoritos para deixar o clube.