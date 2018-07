Corinthians admite atuação ruim, mas celebra vitória Os jogadores do Corinthians admitiram que a equipe teve atuação ruim na noite de quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, mas comemoraram a vitória por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Paulista, , que colocou o time, mesmo que temporariamente, na liderança do torneio. Autor do gol do triunfo, o lateral-esquerdo Ramon revelou que a conversa com o técnico Tite no intervalo foi decisiva para o triunfo.