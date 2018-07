Corinthians admite erros após empate com Penapolense no Paulistão

SÃO PAULO - Cento e um dias depois da histórica atuação diante do Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes, a dupla de zaga do Corinthians formada por Chicão e Paulo André, enfim, voltou a atuar junta nesta quarta-feira contra o Penapolense. O reencontro, no entanto, não terminou bem. O Alvinegro não conseguiu se impor diante da sua torcida no Pacaembu e empatou por 1 a 1 com o time do interior. Com o resultado, a equipe chegou aos 26 pontos e ocupa a quinta colocação do Campeonato Paulista.

"A gente não podia errar atrás porque eles tinham um contra-ataque muito rápido, mas erramos e permitimos que eles empatassem", disse Chicão, que em janeiro passou por uma artroscopia no joelho direito.

Paulo André também destacou o fato de o time ter "entregado" o gol para o Penapolense. "Tomamos um gol bobo e sofremos o empate que nos deixou distante dos líderes. O time tem de ficar concentrado os 90 minutos para poder jogar bem, mas muitas vezes não estamos conseguindo fazer isso", afirmou.

O técnico Tite assumiu a sua parcela de culpa por ter demorado para mexer no time. O treinador preparava a troca do atacante Jorge Henrique pelo volante Willian Arão quando saiu o gol de empate, aos 29 minutos do segundo tempo. "Eu poderia ter feito a substituição para ajustar a equipe um pouco antes, mas são coisas do jogo", lamentou.

O Corinthians volta a campo no domingo, quando enfrenta o São Paulo no Morumbi. "Clássico é um campeonato a parte, mas a prioridade é a Libertadores", disse Tite, dando a entender que deve poupar alguns jogadores pensando no jogo da próxima semana contra o Millonarios, em Bogotá, na Colômbia.