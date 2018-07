Corinthians adota nova estratégia por Montillo: o mistério

SÃO PAULO - Apesar das informações sobre uma nova tentativa do Corinthians, que teria aumentado a oferta para tentar contratar o meio-campista Montillo, do Cruzeiro, a diretoria do clube nega.

"Não existe nada, a posição continua sendo a que foi colocada pelo presidente e depois disso nao aconteceu mais nada", afirmou o diretor de futebol, Duilio Monteiro."Não teve especulações, isso não é verdade, o corinthians não conversou com o Cruzeiro", emendou o cartola.

Monteiro, no entanto, não descarta uma nova nova proposta."O que a gente sabe é que o Montillo tem conversado com Cruzeiro para uma melhoria salarial, mas depois daquilo, o presidente descartou. É difícil falar em especulações. Se surgir uma nova negociaçao, é uma nova negociação, não dá pra falar."

O Corinthians já estaria articulando com o banco BMG, que ajudaria na contratação do meio-campista. Com o apoio do banco, o time do Parque São Jorge poderia pagar à vista os 10 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), valor que seria aceito pelo presidente do Cruzeiro, Gilvan Tavares. Desde o interesse demonstrado pelo Corinthians, Montillo estaria forçando uma liberação. O jogador pediu aumento ao clube mineiro, mas até agora, este acordo não foi feito.

Além do dinheiro, há possbilidade de o Corinthians colocar o meia Vítor Júnior, recém-contratado, como parte do negócio. O jogador não foi relacionado para os dois jogos que a equipe fez no Campeonato Paulista.

Monteiro, porém, não deixa de lado o mistério."No momento não, a gente esta satisfeito com o elenco, sendo bom negócio, não tem essa previsão, estamos satisfeito como grupo que temos", disse o diritgente. "Só a vontade do jogador não basta, tem de exigir a vontade de tres partes (Corinthians, Cruzeiro e Montillo)", compeltou.