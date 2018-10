Corinthians afasta chance de queda e briga pela Libertadores esquenta no Brasileirão

O empate diante do Vitória manteve baixas as chances do Corinthians cair no Brasileirão. Segundo o site Chance de Gol, que calcula as chances de cada time alcançar o título, uma vaga na Libertadores ou ser rebaixado, o time paulista tem apenas 3,5% de probabilidade de ser rebaixado para a segunda divisão. Na outra ponta, o Santos se aproximou do Atlético-MG e tem maiores chances de ir à Libertadores. Pelo título, o Inter ficou atrás do Flamengo e o Palmeiras segue com grande oportunidade de ser campeão.

Na briga contra a série B, o Paraná está virtualmente rebaixado, com quase 100% de chance de cair. O Sport reagiu nas últimas rodadas e diminuiu suas chances para 86,6%, abaixo dos 90% que teve durante as últimas rodadas. A Chapecoense, 18º colocada, tem 62,5% de chance de ir para a série B; o Ceará, em 17º, mas com um jogo a menos, tem 22,8%, abaixo do Vitória, que está em 16º e tem 43,6%. América-MG, Vasco e Botafogo tem chances entre 25 e 27%. O Corinthians, apesar do pessimismo de alguns torcedores, tem apenas 3,5% de chances de disputar a segunda divisão em 2019, e o Bahia, após vencer o Botafogo, tem 1,2%.

Para a Libertadores, o sexto colocado Atlético-MG vê a aproximação do Santos, que agora está a três pontos - os dois times ainda tem um confronto direto, com mando santista. O time mineiro tem 58,1% de chances de disputar a competição continental e o paulista, 21,6%. Além dos dois, o Atlético-PR tem 9,5% de probabilidade de se classificar. Acima do Atlético-MG, os cinco times do topo da tabela tem probabilidade acima de 98% de ir para a Libertadores 2019.

Na briga pelo título, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória e chegou a 81,1% de chance de conquistar a taça. O Flamengo venceu o Paraná por 4 a 0, passou o Inter na tabela e chegou a 11,4% de probabilidade ser campeão. Com o empate diante do Santos, o time gaúcho ficou com 7,2% de chance de alcançar o título. Grêmio e São Paulo tem, respectivamente, 0,3% e 0,1%.

O site Chance de Gol faz as contas do que cada time pode alcançar a partir dos resultados presumidos. Para cada jogo restante, o site calcula qual a chance de vitória, empate ou derrota de um time, e, na sequência, a chance de conseguir a pontuação que precisa para determinado objetivo.