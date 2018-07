Corinthians aguarda Conmebol definir local do jogo com Patriotas

O Corinthians dá uma pausa no Campeonato Brasileiro na semana que vem, para enfrentar o Patriotas, quarta-feira, dia 28, pela Copa Sul-Americana, mas ainda não sabe o local da partida. A Conmebol não confirmou o estádio La Independencia, em Tunja, casa do modesto clube colombiano, como palco da partida.

O estádio tem capacidade para 21 mil pessoas, mas está passando por reformas. Por razões de segurança, o jogo pode ser transferido para outro lugar. Entretanto, o Patriotas já iniciou a venda de ingressos para a partida, que é histórica para o clube colombiano, fundado em 2003 e que tem apenas 14 anos de existência.

O Corinthians definirá por completa sua programação nesta quarta-feira, mas a tendência é que tudo seja organizado antes mesmo da confirmação da Conmebol como se a partida fosse realizada em Tunja, cidade localizada a 130km de Bogotá, capital colombiana. O segurança e a nutricionista do Corinthians vão para a Colômbia nesta quarta-feira.

O time corintiano enfrenta o Grêmio no domingo, em Porto Alegre, e na terça-feira viaja para a Colômbia, com a delegação sendo dividida em dois aviões. Ainda na terça, o clube deve realizar um treinamento no local da partida, para fazer o reconhecimento do gramado e na quarta-feira enfrenta o time colombiano. O jogo de volta acontece somente no dia 26 de julho, na Arena Corinthians. O vencedor do confronto pega o ganhador de Racing-ARG x Independiente Medellín-COL.