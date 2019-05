Corinthians aguarda definição de Gil e tenta emprestar Díaz e Araos

O Corinthians está no mercado para se reforçar para o restante da temporada. A bola da vez é o zagueiro Gil, que tem contrato até o final do ano com o Shangong Luneng, mas está tentando a rescisão. O diretor de futebol do clube alvinegro, Duílio Monteiro Alves, afirmou que se ele conseguir se desvincular, tentará a contratação.

"É um jogador excepcional. Já passou por aqui, gosta daqui. Se o Corinthians tiver oportunidade de fazer o negócio vai fazer. Mas ele tem contrato até o fim do ano, tem que tomar cuidado para não gerar expectativa para a torcida", disse. "Depende muito dos outros, depende do clube liberar ele, não está na nossas mãos. Conseguindo essa liberação o Corinthians fará de tudo pra trazer ele pra cá. Vamos continuar tentando para dar esse presente para torcida", prosseguiu.

O dirigente também espera poder anunciar o atacante Everaldo, do Fluminense, já na próxima semana. Seria o segundo reforço no mês, já que recentemente o Corinthians anunciou acerto com o volante Matheus Jesus, do Oeste.

"Contrato dele termina na sexta-feira com o Fluminense. Pelo que a gente tem conhecimento, não acertou a renovação e tem interesse em vir para cá. Na semana que vem provavelmente ele deve vir", comentou.

Sobre a convocação de Mateus Vital e Pedrinho para a seleção olímpica, ele disse que ainda não sabe se o Corinthians pedirá a liberação. "É uma situação delicada. Hoje era jogo importante. Não conversamos com o treinador. Entende e sabe da importância. É uma seleção que está sendo montada para disputar a próxima Olimpíada. Vamos conversar com a comissão e tomar uma decisão em breve", comentou.

Outra decisão que a diretoria terá de tomar é sobre a situação de Romero, pré-convocado para a seleção paraguaia. Caso seja confirmado no grupo que vai à Copa América, o Corinthians terá de resolver se já liberará o jogador para ir a outro clube ou se exigirá seu retorno. O contrato do atacante com o Corinthians termina em 16 de julho e a Copa América termina em 7 de julho.

"Se ele for realmente convocado vamos ver o que fazer. Hoje não existe. Tem uma semana entre o término da Copa América e término do contrato. Ele sendo convocado a gente senta com ele e resolve o que fazer", disse.

DE SAÍDA

Sobre o atacante Sergio Díaz, que pertence ao Real Madrid, a situação será definida na janela de transferência para Europa, que abre em junto. "Ele pertence ao Real Madrid. Para que ele saia ou volte precisa aguardar. Estamos conversando com o Real para saber o que será feito. Mas até agora não teve conversa com outro clube. Aguarda decisão do dono do passe dele que é o Real Madrid", disse.

Quem também está sem saber para onde ir é o chileno Angelo Araos. O jogador que o clube pagou R$ 16 milhões pela contratação não tem sido aproveitado pelo técnico Fábio Carille. A última partida foi em 10 de fevereiro, na vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0 pela primeira fase do Campeonato Paulista. "Tem algumas procuras. Pode ser que nos próximos dias tenha alguma novidade. Prioridade é que seja emprestado a outro clube brasileiro até pela adaptação. Corinthians fez um investimento. Intenção é que permaneça no País", afirmou.