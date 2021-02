Corinthians aguarda definição sobre Libertadores ou Sul-Americana e planeja mudanças no elenco

Após a derrota para o Flamengo no último domingo, o técnico Vagner Mancini se prepara para o fim do Campeonato Brasileiro de olho no Paulista, que terá inicio no próximo dia 28. De acordo com o treinador, ainda é cedo para pensar em reforços, mas admite que o elenco tem problemas.

"Temos limitações no elenco, isso já foi falado", disse Mancini. "Contamos com alguns atletas da base, outros talvez que a gente consiga idealizar algum tipo de negociação. Não é momento de tocar neste assunto, é cedo, mas há a necessidade, como qualquer time, que se tenha reforços. Depende muito do que vamos ter de fôlego financeiro para estabelecer algum tipo de parâmetro."

Leia Também Palmeiras se reapresenta e faz treino tático antes de enfrentar o Coritiba

De acordo com a tabela das cinco primeiras rodadas divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a equipe alvinegra encara o Red Bull Bragantino na abertura da competição e depois terá de enfrentar o rival Palmeiras no dia 3 de março.

Ainda torcendo contra alguns rivais para alcançar a vaga na Copa Libertadores de 2021, o time de Mancini espera para saber se disputará a principal competição continental ou a Sul-Americana. Apesar das indefinições, a diretoria e comissão técnica do clube já estão planejando as mudanças na formação do elenco.

A decisão sobre quem é essencial para a equipe e possíveis empréstimos de jogadores já foi comunicada por Mancini. De acordo com o globoesporte, o clube deve trocar alguns atletas para aliviar a folha de pagamento e ainda não completou a lista dos 26 atletas que deve ser enviada à FPF até dia 26.

Na lista de "negociáveis" estão: o zagueiro Marllon, o volante Éderson e os atacantes Davó, Everaldo e Jonathan Cafú. O técnico também pode contar com o retorno do zagueiro João Victor e do atacante Janderson.

Em campo, o Corinthians ainda encara o Santos na próxima quarta-feira, 17, o Vasco no domingo, 21, e o Internacional na quinta-feira, 25.