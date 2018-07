Corinthians aguarda exames médicos para anunciar Sergio Díaz

Exames médicos separam o paraguaio Sergio Díaz do Corinthians. O atacante, de 20 anos, passará por testes para avaliar sua condição física e, se aprovado, chegará ao clube sem custos, por empréstimo válido até o fim do ano que vem e com a equipe brasileira sendo responsável apenas pelo pagamento do salário. Ele tem seus direitos econômicos ligados ao Real Madrid.

O Corinthians adota cautela para anunciar o jogador justamente por sua questão física. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão no joelho direito que o afastou dos gramados desde novembro do ano passado. O jogador faz parte do Real Madrid B e o clube espanhol decidiu emprestá-lo para ganhar ritmo de jogo.

Díaz tem sido observado pelo CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) do Corinthians já há alguns anos. Formado no Cerro Porteño, o atacante estreou no time profissional com apenas 15 anos e, no início da carreira, chegou a ser comparado com Sergio Aguero, do Manchester City.

Em 2016, ele marcou um gol no Corinthians, na vitória do Cerro Porteño por 3 a 2, na fase de grupos da Libertadores.

Próximos jogos do Corinthians

Domingo, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)