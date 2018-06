Corinthians aguarda exames para anunciar a contração de Danilo Avelar

O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral-esquerdo Danilo Avelar. O jogador de 29 anos passará por exames médicos na terça-feira e, não aparecendo nenhum problema, assinará contrato de empréstimo válido por uma temporada e será a quarta aposta de lateral-esquerdo do clube na temporada, sendo a terceira contratação.

+ Maycon se despede do Corinthians e almeja títulos no Shakhtar

+ Técnico promete reforços e Corinthians mais forte após Copa

+ Veja tudo que está acontecendo na Copa do Mundo 2018

Danilo Avelar é um sonho antigo do Corinthians e para o jogador conseguir a liberação do Torino, precisou renovar contrato com o clube italiano. No ano passado, a diretoria chegou a negociar com o atleta para ele substituir Guilherme Arana, vendido ao Sevilla, mas a negociação não deu certo.

Só nesta temporada, a equipe teve quatro laterais-esquerdos. No início do ano, contratou Juninho Capixaba por R$ 6 milhões do Bahia e promoveu o garoto da base Guilherme Romão, que estava emprestado ao Oeste. Ambos não deram certo e o clube buscou Sidcley no Atlético-PR, que entrou e se tornou titular absoluto.

O problema do jogador do Furacão é que ele chegou por empréstimo fixado de 3 milhões de euros (R$ 13 milhões no momento), valor considerado elevado pela diretoria corintiana.

Além do Torino, Danilo Avelar também passou pelo Amiens-FRA, Schalke 04-ALE, Karpaty Lviv-UCR e Rio Claro.