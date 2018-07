Corinthians aguarda isenção fiscal da Prefeitura para breve

SÃO PAULO - A novela sobre a liberação do primeiro lote de Certificados de Incentivos ao Desenvolvimentos (CIDs) em favor da Arena do Corinthians, em Itaquera, vai acabar “em breve’’, mas ainda não há uma data exata para isso ocorrer. A informação dada nesta sexta-feira pela vice-prefeita Nadia Campeão, também coordenadora da SPCopa, durante a inspeção técnica feita por membros da Fifa e do Comitê Local da Copa do Mundo de 2014 ao estádio. Foi a terceira visita dos técnicos ao local.

Nádia Campeão justificou a demora na liberação dos certificados à mudança no governo municipal. “Todos os membros do Comitê de Construção do Estádio (secretários de governo) foram trocados e os que assumiram agora estão analisando a documentação deixada pelo grupo anterior, as informações passadas por Corinthians e pela (construtora) Odebrecht. Estamos fazendo um grande esforço e a liberação ocorrerá em breve’’, disse. Esse primeiro lote deverá ser de R$ 156 milhões, valor pleiteado pela Odebrecht desde novembro do ano passado. O total de certificados a ser emitidos é de R$ 420 milhões.

A demora na entrada desses recursos e também dos R$ 400 milhões da linha especial de crédito oferecida pelo BNDES - o Banco do Brasil, que repassará os recursos, não aceitou totalmente as garantias oferecidas -, não põe em risco a obra e nem mesmo o ritmo dos trabalhos. Pelo menos é o que garante o presidente do Corinthians, Mario Gobbi. “O financiamento não saiu até hoje, os CIDs também não saíram e a obra não parou. A obra está cada vez mais próxima da conclusão e será entregue em dezembro, como estabelece o cronograma’’, afirmou Gobbi.

Ele justifica o fato de os recursos ainda não terem sido liberados com a exigências que são feitas. “Existe uma série de burocracia, o que é natural por ser de origem pública (os recursos). É não estamos construindo um puxadinho ou uma churrasqueira no fundo do quintal de casa e, sim, o estádio de abertura da Copa.’’