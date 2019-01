Corinthians aguarda por Vagner Love e vê Arana e Romarinho mais distantes

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou ao término da partida contra o Guarani sobre os jogadores que podem reforçar o clube nos próximos dias. Dos nomes que foram procurados, o que está mais perto de acertar é o atacante Vagner Love.

O jogador está há sete meses sem receber no Besiktas e tenta a rescisão do contrato. "A gente aguarda. Não depende do Corinthians. Tem informação que estão acertados e só falta assinar. Não mudou a informação dos últimos dias", disse o dirigente.

As situações do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do atacante Romarinho são mais complicadas. O primeiro voltou a ser relacionado pelo Sevilla e está na mira de outros clubes europeus.

Duílio disse que ainda não desistiu da contratação, mas admitiu que não está fácil. "Continuamos negociando, muito difícil porque envolve altos valores. Vamos continuar tentando. É um jogador novo, de 21 anos. Pode existir outra negociação. Temos que deixar claro que é uma negociação complicada".

Em relação ao Romarinho, que defende o Al Ittihad, da Arábia Saudita, a contratação é ainda mais complicada. "Praticamente impossível, mas estamos tentando também". Duílio voltou a repetir as palavras do presidente Andrés Sanchez no dia anterior.

Ao dar detalhes sobre a parceria com o banco BMG, ele falou que o Corinthians será sócio em um banco digital e que a cada 200 mil contas abertas virá uma surpresa. "A gente torce para que essas 200 mil, 400 mil, 800 mil, essas milhões de contas sejam abertas para anunciarmos muitas novidades", finalizou.