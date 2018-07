Corinthians aguarda proposta do Catar para vender Romarinho

Sondado por clubes do exterior, o atacante Romarinho pode ser negociado com o El-Jaish, do Catar, ex-clude do atacante Nilmar. O Corinthians aguarda uma proposta oficial que pode chegar até 7 milhões de euros (R$ 20 milhões). Como o jogador é reserva da equipe de Mano Menezes, a diretoria vê com bons olhos uma negociação ainda mais por um valor como esse.

O clube, porém, tem apenas 40% dos direitos econômicos do jogador. O empresário do atleta, Carlos Leite, tem outros 50%, e o Bragantino ainda mantém 10% de seu ex-jogador. Leite ligou para o diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes, e disse que vai apresentar uma proposta até esta sexta-feira.

A janela de transferências para o futebol europeu termina dia 31 de agosto. Para o Catar, no entanto, não esse tipo de problema. Ano passado, o Corinthians recebeu uma proposta por Romarinho do Bayer Leverkusen, da Alemanha. Na época, no entanto, o clube recusou a oferta e manteve o atacante.