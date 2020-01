Corinthians aguarda resposta do Athletico-PR para acertar com Rony

O Corinthians negocia com o atacante Rony desde o final do ano passado. No início de janeiro houve um acerto verbal com o jogador e seu empresário, mas falta ainda o aval do Athletico-PR. O clube alvinegro pretende usar os cinco milhões de euros R$ 22 milhões) que seriam usados na contratação de Michael para trazer o atleta do time paranense.

O Athletico quer seis milhões de euros (R$ 28 milhões) por 50% dos direitos do jogador. O restante pertence ao próprio jogador. O dinheiro utilizado pelo Corinthians seria mais um empréstimo do banco BMG, que já ajudou a trazer Luan, do Grêmio, por R$ 20 milhões.

O problema é que o Palmeiras também apareceu como interessado e tenta trazer o atleta. O Corinthians leva vantagem porque já teria apalavrado acerto com o jogador e também tem Tiago Nunes como técnico, que trabalhou com Rony na temporada passada. Corinthians e Palmeiras estão nos Estados Unidos na disputa da Florida Cup e nenhum dos dirigentes comentam a negociação.

Desde que as conversas com o Corinthians avançaram, em janeiro, Rony vem treinando em separado. O atacante pode ser o quinto reforço do clube alvinegro na temporada. Até agora já foram anunciados os atacantes Luan e Davó, o volante Cantillo e o lateral-esquerdo Sidcley.