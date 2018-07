Corinthians ainda quer atacante e aguarda desfecho do caso Nilmar

A diretoria do Corinthians ainda sonha contratar mais um atacante, como quer o técnico Mano Menezes. O nome preferido é o do atacante Nilmar mesmo com o fechamento da janela de transferências internacional, segundo dirigentes do clube. Mas o empecilho para contratar Nilmar, ou outro jogador mais badalado, pode ser o salário.

Para os cartolas, Nilmar já estava livre do Al-Jaish, do Catar, antes de se encerrar o prazo da janela de transferências nesta quarta-feira. “Temos interesse no Nilmar”, disse o diretor de futebol do Corinthians, Ronaldo Ximenes.“Mas diria que a negociação, neste momento, está muito distante.”

Nilmar teria de se enquadrar numa nova política de gastos. O teto salarial do Corinthians é de R$ 350 mil por mês. O atacante, que recebia bem mais que isso, teria de reduzir seu salário. O Corinthians só toparia contratar o jogador porque também não pagaria pela transferência.

O nome de Nilmar agrada ao técnico Mano Menezes, que gostaria de contar com mais um atacante no elenco. A principal preocupação do treinador é com a sua dupla de atacantes titular. Romero, paraguaio, e Guerrero, peruano, poderão desfalcar o Corinthians em rodada de amistosos internacionais.