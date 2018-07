Corinthians ainda tem muito a melhorar, dizem jogadores

MOGI MIRIM - O Corinthians conseguiu acabar neste domingo com a sequência de quatro derrotas, mas não fez o suficiente para vencer. Ficou no empate fora de casa com o Mogi Mirim, por 1 a 1, pela sétima rodada do Paulistão. Por isso mesmo, os jogadores admitiram, depois do jogo, que o time ainda tem muito a melhorar.

Para o meia peruano Ramirez, que vem sendo escalado como titular pelo técnico Mano Menezes, o Corinthians já mostrou alguma evolução neste domingo. "O importante é que o time não perdeu. Sempre é bom melhorar. Mas ainda está faltando, está faltando ganhar", afirmou o jogador, na saída do gramado em Mogi.

Danilo foi outro que falou rapidamente com a imprensa ao deixar o gramado. Segundo ele, os gols perdidos pelo Corinthians diante do Mogi são um reflexo da fase ruim. "São gols que a gente não perdia e está perdendo. Então, tem que caprichar mais e fazer os gols", avaliou o meia, que entrou no segundo tempo.