Corinthians busca marca de quinta maior invencibilidade de sua história 

O empate por 1 a 1 com o Patriotas fez com que o Corinthians atingisse a sexta maior invencibilidade de sua história. No total, já são 24 jogos em que o time de Fábio Carille não perde. O último revés foi a derrota por 1 a 0 para a Ferroviária, em Araraquara, dia 19 de março, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

Com o resultado obtido na Colômbia, o time corintiano chegou a marca de 24 jogos ssem perder. A maior invencibilidade da história será muito difícil bater. Aconteceu em 1957, quando a equipe alvinegra alcançou 37 partidas sem perder para nenhum adversário. Seria necessário mais 13 jogos para alcançar a marca.

Carille sempre que questionado sobre a invencibilidade menospreza o fato e diz que isso é algo mais explorado pela torcida e pela imprensa. O treinador acredita que tratar do assunto com os jogadores pode fazer com que a pressão sobre eles fique ainda maior.

Confira as outras cinco sequências de invencibilidade do Corinthians na história:

1º 1957 (37 jogos)

2º 1936/37 (31 jogos)

3º 1956 (29 jogos)

4º 2015 (26 jogos)

5º 2009 (25 jogos)

6º Atualmente (24 jogos)