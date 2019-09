Corinthians alega ter dinheiro para pagar dívida mensal com a Caixa

O Corinthians tem dinheiro para pagar as parcelas mensais de sua dívida do estádio com a Caixa Econômica Federal até quitar os R$ 536 milhões cobrados pelo banco. Quem garante isso é o diretor financeiro do clube, Mátias Romano Ávila. Ele confirmou ao Estado que o dinheiro utilizado para bancar o financiamento vem das bilheterias dos jogos. Mas que há plano B e C para levantar as parcelas mensais de R$ 6 milhões na maioria dos meses da temporada – em quatro deles, o clube paga R$ 2,5 milhões.

Caso as rendas não sejam suficientes para saldar a dívida por mês, há a possibilidade de incluir os valores de shows na conta. Segundo ele, a previsão é de acontecer 20 eventos além do futebol no estádio por ano. Há ainda outro fundo do clube cujo saque pode chegar ao valor de uma prestação cheia.

“O que está previsto em nosso orçamento é transferir R$ 75 milhões de bilheteria neste ano para pagamento da dívida – o ano passado essa previsão era de R$ 60 milhões. É isso que pretendemos cumprir”, disse. O dirigente negou que o Corinthians possa usar a eventual venda de jogadores para ajudar a amortizar a dívida com a Caixa, tampouco corre risco de ter suas garantias penhoradas. O banco informou no processo que o clube deve R$ 536 milhões. O Corinthians diz que a dívida é de R$ 470 milhões, porque não inclui multas por atraso. “Em nosso orçamento há a previsão de usar até R$ 6 milhões de outras áreas além da bilheteria da arena. Pretendemos usar até R$ 4 milhões desse montante.”

A diretoria espera ainda neste mês resolver a pendência jurídica com a Caixa. Repete que foi pega de surpresa por essa decisão da ação. Alega ainda que o clube tem condições de cumprir o que já estava estipulado. Portanto, a execução judicial da Caixa não preocupa o Corinthians, de acordo com o seu dirigente. O departamento jurídico tem 15 dias úteis para responder à citação do juiz que foi recebida na sexta-feira. Segundo o Estado apurou, o clube responderá à intimação enquanto renegocia com a diretoria do banco. “Queremos cumprir o acordo feito verbalmente com a gestão anterior da Caixa, que é pagar os R$ 6 milhões por oito meses do ano e R$ 2,5 milhões nos outros quatro meses, quando diminui nossa arrecadação no estádio.”

Se essas contas forem aprovadas pela Caixa, o Corinthians teria despesa anual de R$ 58 milhões com o financiamento da arena em parcelas até 2028. Ou seja, se a partir de 2020 pagar corretamente o que foi proposto, o banco receberá nos próximos oito anos R$ 464 milhões, valor que o clube alega dever. O problema é que o Corinthians tem enfrentado dificuldades de caixa.

A dívida

No planejamento financeiro do Corinthians, ainda consta que a meta para 2019 era fechar no azul em R$ 650 mil. Passados nove meses do ano, o presidente Andrés Sanchez admitiu que o clube tem déficit de R$ 100 milhões. O alto valor deve diminuir porque boa parte da receita com a TV entrará no fim do ano. Mesmo assim, o mandatário alvinegro já sinaliza que será difícil o clube ter lucro nesta temporada.

Soma-se a isso a pendência financeira com a Caixa. Apesar de se mostrar tranquilo com a questão judicial, o Corinthians precisa pagar sua dívida, com o risco de ter o nome no Serasa. A planilha apresentada pela Caixa na ação diz que o Corinthians deixou de pagar, entre março e agosto deste ano, R$ 33,7 milhões em parcelas. Segundo o banco, o clube pagou só R$ 13 milhões.

A multa pelo atraso nos pagamentos é de R$ 48,7 milhões e o valor total da execução é de R$ 536 milhões. O diretor financeiro do Corinthians alega que os valores estão distorcidos, porque o time vinha pagando o que tinha sido combinado verbalmente desde o fim do ano passado. Ou seja, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro desembolsou apenas R$ 2,5 milhões por mês. A Caixa só deu baixa quando a soma dos valores atingiu a parcela prevista em contrato. “Queremos esclarecer o mais rapidamente possível essa pendência, e de forma transparente. Espero que encontremos um acordo neste mês ainda. Quanto mais rápido, mais transparente, melhor para nós e para a Caixa”, diz Ávila.

A Caixa emprestou R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do estádio. Desde o início do financiamento, em 2014, o clube pagou cerca de R$ 170 milhões, sendo R$ 80 milhões de fevereiro de 2018 até agora. Mas como correm juros mensais, a dívida beira os R$ 536 milhões, segundo o banco.

CINCO PERGUNTAS PARA...

Mátias Romano Ávila, Diretor financeiro do Corinthians

1. Existe a possibilidade de resolver amigavelmente a pendência com a Caixa?

Já fizemos contato com a Caixa. Eles foram acessíveis. O Corinthians está pagando. Dos estádios construídos para a Copa, só nós estamos pagando.

2. Se está tudo bem, por que houve o processo?

A única coisa que a gente estranhou foi que a Caixa protocolou a notificação extrajudicial e a ação no mesmo dia. Isso foi estranho. Temos a melhor relação com eles. Nada que desabone nossa conduta. Agora vamos renegociar.

3. No processo movido pela Caixa constam 6 meses de atraso nas parcelas?

A Caixa está contabilizando diferente do que a gente estava considerando que é o nosso acordo. Em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro pagamos R$ 2,5 milhões, de acordo com o que estava verbalizado. Mas eles só debitavam quando juntavam os R$ 6,5 milhões do acordo antigo. Por isso a diferença de seis meses.

4. O Corinthians usa dinheiro de outros setores para pagar essa dívida?

Em nosso orçamento há a previsão de utilizar R$ 6 milhões. Devemos utilizar R$ 4 milhões de diferentes áreas.

5. Há uma previsão para resolver a pendência?

Esperamos que neste mês ainda. Quanto mais rápido, mais transparente, melhor.