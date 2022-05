Corinthians quer vaga nas oitavas e liderança do grupo diante do eliminado Always Ready

O Corinthians empatou três vezes na sequência difícil contra Internacional, Boca Juniors e o clássico com o São Paulo e agora quer voltar a vencer para carimbar a vaga às oitavas de final da Libertadores. A equipe do técnico Vítor Pereira ainda tem boas chances de garantir a primeira posição do seu grupo e recebe o Always Ready, nesta quinta-feira, às 21h, na Neo Química Arena.

Além de ocupar a ponta da tabela do Brasileirão, o Corinthians é o vice-líder do Grupo E da competição sul-americana, com os mesmos oito pontos do Deportivo Cali, que leva vantagem no saldo de gols. O time colombiano tem duelo difícil diante do Boca Juniors, na Argentina, também nesta quinta.

"Sabemos da importância desse jogo, vale a classificação". Se classificar em primeiro é muito importante", disse o atacante Gustavo Mantuan à Corinthians TV. A equipe alvinegra tem quatro vitórias seguidas como mandante na Libertadores, a maior série desde 2012, quando somou cinco e foi campeão da edição.

Para a partida, Fagner e Cássio continuam em tratamento com a fisioterapia do clube. O lateral-direito pode voltar a campo nesta quinta, mas o goleiro continua sendo uma incógnita. Apesar de o Corinthians garantir que a lesão no ombro não preocupa, o clube não deu um parecer de quando pode voltar a jogar. Por enquanto, permanece fazendo trabalho com os fisioterapeutas.

Em contrapartida, o atacante Luan e o lateral-direito João Pedro voltaram a treinar normalmente após tratarem lesões. Ainda assim, podem ficar fora da lista de relacionados. O zagueiro Raul Gustavo é ausência confirmada pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Always Ready é o lanterna do grupo e tem pouquíssimas chances de ficar na terceira posição, o que daria vaga na Sul-Americana. Por isso, a equipe deve ir a campo com o time totalmente reserva nesta quinta-feira já que tem duelo importante no domingo pelas quartas de final do Campeonato Boliviano.

CORINTHIANS X ALWAYS READY

CORINTHIANS - Matheus Donelli (Cássio); Fagner, João Victor, Gil e Piton; Du Queiroz, Giuliano e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito (Adson) e Júnior Moraes. Técnico - Vítor Pereira.

ALWAYS READY - Always Ready: Galarza, Valda, Martínez, Claure, Añazgo, Blanco, Mamani, Cortés e Borja; Torres e Ramallo. Técnico: Eduardo Villegas.

ÁRBITRO - José Argote (VEN).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - ESPN.