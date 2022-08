Corinthians possui dívida por Richarlison mesmo sem atacante da seleção ter jogado no clube; entenda

O departamento jurídico do Corinthians está incumbido de resolver uma situação pouco comum no futebol. O clube paulista tem um dívida com o América-MG por um jogador que nunca atuou com a camisa alvinegra. Trata-se de Richarlison, atacante da seleção brasileira e atualmente no Tottenham, da Inglaterra.

Corinthians e América-MG se acertaram pela quitação de uma dívida obtida pelos paulistas há cerca de 3 anos, que atualmente é de R$ 2,1 milhões. O acordo foi homologado recentemente na 2ª Vara Cível de SP pelo juiz Claúdio Pereira França. A informação foi divulgada originalmente pelo site Meu Timão. Sem divulgar mais detalhes, a assessoria de imprensa do Corinthians diz tratar-se de uma "repactuação de acordo anterior, que vem no sentido de dar novos prazos para quitação de compromisso já reconhecido."

Em 2019, o Corinthians contratou o volante Richard junto ao Fluminense e, como parte da negociação, se comprometeu a assumir uma dívida do tricolor carioca com o América-MG no valor de R$ 2,9 milhões pela contratação de Richarlison. Em duas oportunidades, a diretoria alvinegra não honrou os compromissos e os mineiros foram à Justiça pedir o bloqueio das contas do rival, até selarem o acordo vigente.

À época da contratação de Richard pelo Corinthians, Richarlison já havia sido vendido pelo Fluminense ao Watford por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). O clube carioca contratou o atacante após o jogador se destacar pelo América-MG na Série B. As convocações para a seleção brasileira ocorreram pelo bom futebol demonstrado com a camisa do Everton, que o contratou por 45 milhões de libras (R$ 222,9 milhões) em 2018.

Por sua vez, Richard atualmente está no Ceará, clube pelo qual assinou vínculo até 2024 em dezembro do ano passado. Sem conseguir repetir o sucesso do Fluminense no Corinthians, o volante passou ainda por Vasco e Athletico-PR antes de desembarcar na capital cearense.