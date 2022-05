Corinthians volta atenção ao Brasileiro e quer atuação convincente contra o América-MG

O Corinthians deixou uma má impressão no seu torcedor no empate em 1 a 1 com os reservas do Always Ready, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e o meia Renato Augusto disse entender as vaias após o apito final. Sorteado para enfrentar novamente o Boca Juniors, agora pelas oitavas da competição sul-americana, a equipe do técnico Vítor Pereira volta seu foco para o Brasileirão na partida contra o América-MG, neste domingo, às 18h, em Itaquera.

O treinador português confirmou a queda de rendimento do time com as mudanças táticas testadas nas últimas partidas e explicou a decisão em deixar de usar o esquema com três zagueiros. "Admito que começamos bem com o 4-3-3, no pouco tempo para definir o sistema que pretendíamos. Mas logo estávamos com problemas, a pressão forte muitas vezes estava sendo ultrapassada com facilidade. O time não estava sendo efetivo e pensamos: bom, vamos ter de achar um alternativo para darmos resposta no jogo", explicou o treinador português.

"Chego à conclusão que a alternância nos fez cair na qualidade do jogo. Só poderia saber após experimentar. O time não tem jogado no nível que gostaria, o resultado às vezes são melhores que as exibições, mas precisava dar resposta a esse problema".

O goleiro Cássio, o lateral-direito Fagner e o centroavante Jô são dúvidas para entrar em campo neste domingo. Enquanto promove o rodízio de atletas, com o time na disputa de três competições, Vítor Pereira terá a semana livre a partir de segunda-feira para descansar os jogadores e usar os dias para treinamentos, algo que já lamentou ter poucas oportunidades no calendário do futebol brasileiro.

O Corinthians lidera o Brasileirão, com 14 pontos, e vê bem de perto quatro equipes no retrovisor. Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Botafogo tem apenas dois pontos a menos e já colocam pressão no time de Vítor Pereira. A equipe reencontrará neste domingo o técnico Vagner Mancini, que hoje comanda o América-MG. Em sua primeira participação na história da Copa Libertadores, o time mineiro decepcionou e foi lanterna do Grupo D sem nenhuma vitória. A equipe, que jogou na quinta-feira na altitude do Equador, tem sofrido com muitas lesões, e vários jogadores estão entregues ao departamento médico.

CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

CORINTHIANS - Matheus Donelli (Cássio ou Ivan), Rafael Ramos, Robert Renan, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Willian, Adson e Róger Guedes. Técnico - Vítor Pereira.

AMÉRICA-MG - Jailson; Patric (Cáceres), Iago Maidana, Éder e Marlon; Lucas Kal, Rodriguinho e Alê (Zé Ricardo); Felipe Azevedo, Aloísio e Henrique Almeida. Técnico - Vagner Mancini.

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Premiere.