Corinthians amplia acordo de patrocínio com empresa de eSports

Um dia após acertar com a Positivo Tecnologia, o Corinthians anunciou nesta quarta-feira a ampliação do acordo de patrocínio com a Konami Digital Entertainment, Inc. A empresa de eSports se torna agora parceira global do clube paulista, com sua marca estampada nos números do uniforme do time.

Até então, a empresa era "parceira oficial de videogame" do clube. E, de acordo com o clube, passar a ter benefícios "completos integrados de marketing e marca dentro e fora do campo". As duas partes não divulgaram o tempo de duração do novo acordo.

Pelo acerto, a Konami vai estampar o logotipo do eFootball PES também na parte de trás dos uniformes de treino do time e na parte inferior ao logotipo da Nike nos trajes de viagem da equipe.

"A nossa relação de trabalho com a Konami até o momento tem sido extremamente bem-sucedida de uma perspectiva de licenciamento. Estamos muito empolgados com a ampliação dessa parceria e damos as boas-vindas como patrocinadora oficial", disse o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. "Não vemos a hora de começar a próxima fase da nossa relação com a Konami e criar conteúdo divertido e empolgante que os torcedores do Corinthians e amantes do futebol vão adorar."

Na terça, o clube havia anunciado acordo com a Positivo, que vai estampar a barra traseira do uniforme corintiano já a partir desta quarta, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na Arena Corinthians.