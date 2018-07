Corinthians ampliará Fiel Torcedor

SÃO PAULO - Clube mais valioso do Brasil, o Corinthians vai ampliar o programa Fiel Torcedor para aumentar o número de torcedores que pagam anuidade em troca de descontos e da preferência na compra dos ingressos. O programa é uma importante fonte de receita.

O Corinthians fez parceria com uma empresa de pesquisa e gerenciamento de mercado para expandir o programa em 30% nos próximos 18 meses. Hoje, são 65 mil torcedores ativos, que pagam regularmente os planos. O número de cadastrados chega a cem mil. "Essa ampliação poderia aumentar em mais de R$ 2 milhões a receita com o Fiel Torcedor", afirma Davi Bertoncello, diretor executivo da Hello Research, empresa contratada pelo clube.

A ideia é que o programa garanta outros benefícios ao torcedor, além dos descontos de até 40% no preço dos ingressos. Serão traçados planos que envolvam as lojas que funcionarão no futuro estádio do clube, em Itaquera. Um dos modelos considerados bem-sucedidos, e que serve de base para o Corinthians, é o do Internacional.

Desde que foi lançado, em 2008, o Fiel Torcedor já passou por várias mudanças - como adoção de sistema de pontuação dos torcedores cadastrados e dos dependentes dos titulares - para torná-lo mais justo.

MARKETING

O departamento de marketing do Corinthians está sem um diretor desde a saída de Ivan Marques. O clube informa que o presidente Mário Gobbi acumulou a função. Os principais contratos de publicidade já estão assinados, como o da Caixa Econômica Federal, que rende R$ 30 milhões/ano. O atual vínculo, que termina em dezembro, será renovado por mais um ano, com reajuste pela inflação.

O clube ainda procura um interessado em estampar sua logomarca no ombro da camisa. Já os naming rights do estádio estão sendo negociados pelo ex-presidente Andrés Sanchez, responsável pelas obras da Arena Corinthians.