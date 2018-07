Corinthians analisa reforços e 'sonha' em repatriar Paulinho

Em meio à indefinição de quem será o novo treinador na próxima temporada, o Corinthians elabora uma lista de reforços para 2015. A diretoria analisa que é necessário contratar quatro ou cinco atletas na janela de transferências. O nível do investimento depende da vaga na Libertadores.

O candidato à presidente pela situação, Roberto de Andrade, já afirmou que gostaria de repatriar o meia Paulinho, que foi vendido ao Tottenham no ano passado.

Paulinho esteve presente, na noite de terça-feira, no lançamento do filme ‘Libertados’, que fala da história do título conquistado em 2012. O próprio jogador foi questionado sobre um possível retorno, mas se limitou a dizer que recebeu sondagens de clubes brasileiros.

Já o gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, que cuida das negociações, é mais cauteloso. Ele disse que até o momento não houve proposta por Paulinho e que isso só será discutido ao fim do Brasileirão.

"Sabemos que ele não tem jogado muito lá, mas é um jogador importante para o Tottenham, que fez um investimento alto para contratá-lo. Pelos valores de uma negociação, só se fosse por empréstimo. Não teríamos como comprá-lo", disse.

A possibilidade de o Tottenham negociar Paulinho foi divulgada, mês passado, pelo jornal inglês London Evening Standard, que citou o Corinthians como um dos interessados.

De concreto, uma antiga prioridade no clube é contratar um reserva para a posição de Guerrero, que desfalca o time, com frequência, para jogar na seleção do Peru. Por esse motivo, ele está fora do jogo de domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileiro.

SEM DINHEIRO

O problema é que o Corinthians está sem dinheiro para investir alto em contratações. O clube divulgou recentemente um balanço que aponta rombo financeiro de R$ 44 milhões no período de doze meses.

Nesta quarta-feira, o volante Ralf admitiu que tem uma dívida a receber do clube. O valor é referência a premiações e direitos de imagem. Segundo ele, o salário está sendo pago em dia. O Corinthians negocia como pagar os débitos com Ralf e estuda renovar o contrato do jogador. O vínculo atual termina no final de 2015.