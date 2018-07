Corinthians anota gols em todas as partidas oficiais da temporada

Tite chegou ao Corinthians prometendo futebol ofensivo, sempre buscando as vitórias, após sua fase de aprendizado de um ano em tour pela Europa. E neste início de ano está comprovando suas palavras. Em 11 jogos oficiais no ano, sua equipe ganhou nove vezes e empatou outras duas, anotando gols em todas as partidas.

Com o triunfo sobre o São Paulo neste domingo, no Morumbi, são 21 gols anotados e apenas três sofridos. A equipe vai bem na frente e também se garante atrás. E o treinador faz questão de frisar o valor dos adversários. São três vitórias em clássicos, duas fora de casa (1 a 0 em São Paulo, no Morumbi, e Palmeiras, na Allianz Parque), além de acabar com longa invencibilidade do San Lorenzo, campeão da Libertadores, no Nuevo Gasômetro (também por 1 a 0), além dos 2 a 0 no São Paulo no Itaquerão.

O time ainda passeou diante de Once Caldas (4 a 0) na Pré-Libertadores e acabou com invencibilidade do Mogi Mirim no Paulistão (3 a 0). Na quarta-feira, o adversário será o São Bernardo, pelo Estadual.

Outro diferencial do time de Tite é que os gols são distribuídos por vários jogadores. A prova da força do elenco é que 13 corintianos já balançaram as redes adversárias, oito deles titulares. Dos 11 principais, apenas Cássio (ele considera o pênalti defendido de Rogério Ceni como um gol marcado), Gil e Ralf estão em jejum.