Corinthians antecipa amistoso contra xará inglês para o dia 24/01

A diretoria do Corinthians confirmou nesta terça-feira que o amistoso contra seu xará inglês, o Corinthian Casuals, foi antecipado do dia 25 para 24 de janeiro, no Itaquerão, em São Paulo. A partida, a terceira do time paulista em 2015, está marcada para as 17 horas.

Inicialmente o jogo estava agendado para o dia 25, feriado em São Paulo por ser o aniversário de fundação da cidade. A data havia sido divulgada pelo clube inglês, ainda no mês de novembro. Mas acabou sendo retificada nesta terça. O Corinthians não justificou a mudança na data.

A partida tem importância histórica por reunir o time brasileiro e aquele que lhe serviu de inspiração para batizar o seu nome. Já em termos esportivos o amistoso deverá acrescentar pouco ao Corinthians, uma vez que o Casuals disputa apenas a sétima divisão da Inglaterra.

Não será a primeira vez que os dois Corinthians vão se enfrentar. A última vez que os dois times se encontraram foi em 1988 e o Corinthians brasileiro venceu por 1 a 0 com gol de Sócrates. O jogo foi disputado no dia 5 de junho daquele ano, no Pacaembu.

Desta vez, a partida servirá de preparação para o início da temporada 2015. Será o terceiro amistoso da equipe no próximo ano. Antes do duelo no Itaquerão, a equipe brasileira vai enfrentar o Colônia e o Bayer Leverkusen, ambos da Alemanha, nos Estados Unidos.

Os confrontos serão válidos pela Florida Cup. O primeiro jogo está marcado para as 22h30 (horário de Brasília) do dia 15 de janeiro, em Orlando. A partida contra o Leverkusen será disputada dois dias depois, às 16 horas, em Jacksonville.