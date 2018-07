Corinthians antecipa renovações de contratos para evitar assédio de europeus

Classificado para a Libertadores do ano que vem e ciente de que seus jogadores estão sendo observados pelos clubes do exterior, o Corinthians trata de se proteger e renovar o contrato de alguns dos jogadores mais importantes da temporada. São os casos de Cássio, Fagner, Balbuena, Camacho e Pablo.

A permanência de Pablo chega a ser uma surpresa, já que a negociação para o Corinthians comprá-lo do Bordeaux parecia ser algo distante. Os clubes entraram em acordo, mas o que está pendente é o acerto do time brasileiro com o agente do atleta, Fernando César. O empresário quer receber as luvas pela transferência à vista, enquanto o Corinthians tenta parcelar o pagamento.

Entretanto, o clube promete uma nova e definitiva investida sobre o jogador. “Vamos começar da estaca zero e sabendo que o jogador quer ficar. Isso facilita. Ele vai estar na melhor vitrine do futebol brasileiro. Isso tem peso. Ele quer, a gente quer, o técnico quer, a torcida quer, todo mundo quer. Agora é esperar um pouco e vamos conversar nesta semana. Se der acordo, deu. Se não der, paciência”, explicou o diretor de futebol, Flávio Adauto.

O clube tem um acerto verbal com o lateral Fagner. Falta só ele assinar o novo contrato, que vai até o fim de 2021. O vínculo atual se encerra ao final de 2018. A expectativa é de que tudo seja sacramentado até a semana que vem.

O goleiro Cássio e o volante Camacho já conversaram também para estender o contrato atual. O goleiro tem vínculo até o fim de 2019; o volante, até julho de 2019. “Estamos conversando. Praticamente tudo certo, não só do Cássio como do Fagner e do Camacho. Estamos procurando resolver os problemas para o ano que vem o quanto antes. Já está tudo acertado, não tem nada assinado porque eles têm contrato”, explicou o diretor de futebol do clube Flávio Adauto.

O paraguaio Balbuena tem vínculo até dezembro de 2018 e a diretoria espera pela chegada de seu procurador ao Brasil para acertar sua renovação. Por outro lado, Guilherme Arana deve mesmo deixar o clube. O Sevilla tem interesse no jogador e deve levá-lo após o término do Brasileirão.