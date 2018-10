Corinthians anuncia 30 mil ingressos vendidos para sexta; saiba onde comprar

O Corinthians divulgou nesta quarta-feira a parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Flamengo, sexta-feira, às 21h, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No total, 30 mil bilhetes já foram comercializados.

Os ingressos estão com 15% de desconto. Em campo, a principal novidade será a estreia do terceiro uniforme, que homenageia o ídolo e corintiano Ayrton Senna. Com pré-venda esgotada e elogios até da imprensa estrangeira, a camisa foi lançada na última segunda-feira.

O duelo também é importante para o Corinthians tentar se afastar da zona de rebaixamento. O time alvinegro ocupa a nona colocação, com 35 pontos, e está a apenas seis de distância do Vitória, o 17º colocado. Do outro lado, o Flamengo tenta não perder de vista o líder Palmeiras. A equipe rubro-negra está em quinto lugar, com 49 pontos, a quatro da ponta da tabela.

As equipes voltam a se encontrar depois de fazer a semifinal da Copa do Brasil. Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Corinthians venceu a partida de volta por 2 a 1 e garantiu vaga na decisão contra o Cruzeiro - as finais acontecerão no dia 10, no Mineirão, e no dia 17, em Itaquera.

Os ingressos para o duelo de sexta-feira podem ser comprados pelo site ingressoscorinthians.com e em cinco pontos de venda. Ainda há entradas para o setor Oeste Inferior Lateral (R$ 70), Oeste Superior (R$ 50).

Confira os locais de venda:

Parque São Jorge - Rua São Jorge, 777 - Tatuapé

Poderoso Timão do Shopping D - Av. Cruzeiro do Sul, 1100 - Loja 2039

Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza - Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Arena Corinthians - Portão A - Avenida Miguel Ignácio Cury, 111 - Artur Alvim

Poderoso Timão da Rua Augusta - Rua Augusta, 1948 - Cerqueira César