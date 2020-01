Corinthians anuncia a contratação de Andressinha

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira a contratação da meio-campista Andressinha, de 24 anos, o terceiro reforço para a temporada. A jogadora, que tem sido convocada para a seleção brasileira, estava no Portland Thorns, dos Estados Unidos.

A jogadora defendeu o time nacional nas Copas do Mundo de 2015 e de 2019 e nos Jogos Olímpicos de 2016. Andressinha já foi integrada ao elenco do Corinthians e realizou na manhã desta quinta-feira os primeiros exames e testes de pré-temporada.

Antes de trazer a meio-campista, o clube já havia contratado a lateral-direita Poliana, de 28 anos, e a atacante Pâmela, de 30 anos. Ambas também já tiveram convocações para a seleção brasileira. A primeira estava no São José e a atacante estava no futebol chinês. Todas já trabalham com as novas companheiras sob o comando da comissão técnica de Arthur Elias.