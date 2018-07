Corinthians anuncia a contratação de dupla do Nacional

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Thiaguinho e do atacante Bruno Xavier. Ambos chegam do Nacional-SP por empréstimo válido até o dia 31 de maio do ano que vem.

+ Corinthians aposta no rodízio para superar maratona até a Copa

+ Podcast Corinthians: Sidcley é a personificação da boa fase corintiana

Os dois não custarão nada ao Corinthians e chegam com passe no valor fixado. Ambos se destacaram na disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista neste ano. Bruno Xavier, inclusive, foi o artilheiro da competição.

Bruno Xavier tem 21 anos e anteriormente havia defendido o Sport e a Portuguesa. Em entrevista ao site do clube, ele prometeu se doar para ajudar o time. "Mais um para o banco de louco. Espero corresponder a altura desse clube. Determinação e vontade não vão faltar e vou me doar todos os dias", afirmou.

Thiaguinho também tem 21 anos (completos no último dia 11) e antes tinha passado pelo Juventus. "Espero corresponder a altura de vocês e a da torcida e raça não vai faltar", prometeu.

Ambos já estão treinando com os novos companheiros e aguardam pela regularização no BID para ficarem a disposição do técnico Fábio Carille. Eles poderão ser utilizados no Campeonato Brasileiro e a na Copa do Brasil, além da fase de mata-mata da Libertadores, caso o Corinthians avance.