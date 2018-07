Corinthians anuncia a contratação de Marlone, ex-Sport

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Marlone. O jogador, de 23 anos, foi ao Parque São Jorge e assinou contrato por quatro temporadas.

Marlone será apresentado oficialmente no dia 6 de janeiro, quando inicia os trabalhos de pré-temporada com o restante do elenco. O meia chega para suprir a ausência do meia Jadson, vendido para o Tianjin Quanjian, da China.

“Estou muito feliz pelo novo clube. Pretendo honrar essa camisa que é tão grandiosa. Está chegando mais um louco para fazer parte dessa família”, afirmou o meia ao site do clube.

Marlone foi revelado pelo Vasco e acumula passagens por Cruzeiro e Fluminense. O meia foi um dos destaques da boa campanha do Sport no último Campeonato Brasileiro.

O jogador é o primeiro reforço do Corinthians confirmado para a próxima temporada. De acordo com o presidente Roberto de Andrade, o clube ainda busca mais três jogadores.