Corinthians anuncia a contratação do atacante Everaldo

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira pelas redes sociais a contratação do atacante Everaldo, que estava no Fluminense. O atacante de 24 anos assinou contrato por quatro temporadas, com vínculo válido até junho de 2023.

O clube e o jogador já haviam se acertado há algumas semanas, mas tiveram de esperar o final do vínculo com o Fluminense, que terminou na última sexta-feira. Depois disso, Everaldo realizou exames médicos e depois finalmente assinou contrato.

O Corinthians pagou R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos do atleta que pertenciam ao Velo Clube, time do interior paulista. O Fluminense tinha prioridade na compra, mas a equipe alvinegra ofereceu um melhor salário e ficou com o atacante.

Everaldo foi contratado a pedido de Fábio Carille. O jogador tem características semelhantes a de Clayson e que o treinador disse que fazia falta ao elenco, um atleta de velocidade e que busque o drible pelos lados do campo.

Ele é a 14ª contratação da temporada e só poderá disputar o Campeonato Brasileiro, pois já entrou em campo pelo Fluminense na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Apesar da pouca idade, o Corithians será o sétimo clube na carreira do atleta, que já havia passado por América-PE, Boa Esporte, Mogi Mirim, Serra Talhada-PE, Velo Clube, São Bento, além do Fluminense.