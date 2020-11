Corinthians anuncia a contratação do zagueiro Jemerson por empréstimo até 2021

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Jemerson, que estava no Monaco, da França. O jogador de 28 anos, que está no Brasil desde a última terça para a realização de exames médicos e acerto de processos burocráticos da negociação, chega com contrato definitivo até o fim de junho de 2021. Sua apresentação oficial deverá acontecer na próxima segunda.

Inicialmente, o Corinthians havia anunciado que o jogador chegaria por empréstimo. Minutos depois, corrigiu a informação e informou que ele chega em definitido. Formado nas categorias de base do Confiança, de Sergipe, o reforço do Corinthians teve passagem pelo Atlético-MG, onde ganhou cinco títulos - entre eles o da Copa Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014). Foi para o Monaco em 2016, onde atuou por 153 vezes e venceu o Campeonato Francês na temporada 2016/2017.

Jemerson já foi convocado para a seleção brasileira em duas oportunidades: uma em 2015, pelo técnico Dunga, e outra em 2017, já sob o comando de Tite. "O Corinthians tem uma estrutura enorme, acho que uma das maiores do mundo. Eu não pensei duas vezes para vir", comentou o reforço para a zaga, que recentemente ficou sem Danilo Avelar, operado no joelho e fora do restante da temporada.

O zagueiro estava apenas trabalhando a forma física no Monaco - fazia um treino diário de duas horas. Seu último jogo foi no dia 28 de janeiro, na derrota por 1 a 0 para o Saint-Étienne, pela Copa da França. Garante, contudo, que rapidamente estará à disposição do técnico Vagner Mancini. "Estou bem, sinto apenas um pouco da falta desse ritmo intenso de treino. Mas espero estar bem o mais rapidamente possível", disse em sua chegada ao Brasil.

Ele elogiou os companheiros de defesa, reconheceu que atuará ao lado de "jogadores de seleção", casos de Cássio, Fagner e Gil e aposta que isso ajudará bastante na adaptação. Do atual elenco, Jemerson já trabalhou com Michel Macedo e Jô no Atlético-MG. O atacante vem sendo seu "conselheiro" de Corinthians. "Já trocamos mensagens esses dias e ele já me passou algumas coisas do time, como é a rotina, o dia a dia, coisas de jogador", revelou.