Corinthians anuncia a renovação de promessa da base até 2020

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do zagueiro Léo Santos, de 18 anos. O jogador revelado pela base tinha vínculo até dezembro de 2018 e prorrogou o acordo até setembro de 2020. O defensor é apontado pela comissão técnica e diretoria como uma das maiores apostas do clube para os próximos anos.

“Contrato renovado. Fico mais um tempinho junto com a nossa torcida maravilhosa. Prometo dar muitas alegrias para essa torcida maravilhosa e vai Corinthians”, disse o zagueiro, em entrevista para a TV Corinthians.

A aposta no clube é que Léo Santos tem tudo para se tornar titular já no ano que vem. Por isso, existia a preocupação de se proteger do assédio do futebol europeu. O clube tem 70% dos direitos econômicos do atleta, então vê nele um possível ganho dentro e fora de campo, em uma futura negociação.

Anteriormente, o clube já havia se precavido e renovado o contrato de outros garotos oriundos da base. Casos de Caíque França, Léo Príncipe, Guilherme Arana, Maycon, Marciel e Pedrinho.