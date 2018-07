Corinthians anuncia amistoso com xará inglês em 2015

"Em 25 de janeiro, faremos nossos ancestrais orgulhosos e vamos colocar o nome do Corinthians nas mentes e corações de milhões de pessoas em todo o mundo", informou a nota, assinada pelo diretor comercial do Casuals, Chris Watney.

Em setembro, Watney visitou o CT Joaquim Grava e o Itaquerão. Nesta visita, os clubes intensificaram ações de marketing e idealizaram a realização deste amistoso.

O Casuals disputa a sétima divisão da Inglaterra. A última vez que os dois times se enfrentaram foi em 1988 e o Corinthians brasileiro venceu por 1 a 0 com gol de Sócrates. O jogo foi disputado no dia 5 de junho daquele ano, no Pacaembu.