Corinthians anuncia baixa de Cantillo e define relacionados para jogo das quartas

Ainda não será nesta terça-feira que o meia Cantillo voltará a ser opção para Vagner Mancini no time do Corinthians. O jogador ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra a Inter de Limeira, às 16 horas desta terça-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Na reapresentação do elenco, na tarde desta segunda-feira, a comissão técnica anunciou que Cantillo continua tratando uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E segue sem previsão para voltar ao time paulista. Ficaram fora da lista também alguns garotos que vinham ganhando chances com Mancini, como o volante Xavier e o atacante Rodrigo Varanda.

Outros foram mantidos na equipe, como o volante Mandaca, que estreou logo com gol no time profissional no domingo, na vitória sobre o Novorizontino, na Neo Química Arena. No entanto, a lista de relacionados é dominada por jogadores mais experientes, o que pode indicar que o treinador mais uma vez mandará reservas a campo no Estadual.

No domingo, ele montou uma equipe mesclada, com veteranos, como Fábio Santos, Gil e Jô, e atletas bem mais jovens, caso do próprio Mandaca, de apenas 19 anos. Ao fim da partida, Mancini confirmou que passaria a contar com duas equipes diferentes na sequência da temporada, sugerindo reservas para o Paulistão e titulares para a Copa sul-americana.

Nesta segunda, aqueles que foram titulares no fim de semana fizeram apenas trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava. Os demais foram para o campo para treino tático e técnico. Mancini deu atenção especial a lances de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa.

Também treinou cobranças de pênalti e de faltas, com Luan, Otero e Adson, além de cabeçadas na área, com Anderson Batatais.