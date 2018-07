Corinthians anuncia chegada do atacante paraguaio Sergio Díaz

O Corinthians oficializou nesta segunda a contratação do atacante Sergio Diaz, de 20 anos. O atleta paraguaio atuará no time brasileiro emprestado pelo Real Madrid durante uma temporada.

Fora dos gramados desde novembro do ano passado por causa de uma lesão no joelho direito, o jogador e o clube espanhol têm expectativa de que a passagem pela Corinthians possa colocá-lo de novo em sua melhor forma. No Brasil desde a semana passada, ele foi aprovado em exames no clube paulista antes de assinar contrato.

Revelado pelo Cerro Porteño, de seu país-natal, ele também já autou pelo Lugo, da Espanha, além de ter tido oportunidade em sua seleção nacional. O atacante é o quarto reforço do time na atual janela de transferências. Além dele, foram contratados o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Douglas e o atacante Jonathas.

Em sua chegada, o Corinthians divulgou um vídeo do atacante Romero, também do Paraguai, dando boas-vindas ao compatriota. "Desejo todo o melhor e sucesso. Vou torcer para que nos ajude na temporada. Um abraço grande e estamos às ordens. Vai, Corinthians!", diz o jogador, artilheiro do time no Brasileirão.