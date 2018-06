Corinthians anuncia compra e Paulo Roberto assina por dois anos

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a aquisição em definitivo do volante Paulo Roberto. Reserva de Gabriel na campanha do título do último Campeonato Brasileiro, o jogador tinha os direitos ligados ao Audax, mas agora foi comprado pelo clube alvinegro, que não revelou os valores da transação.

+ Presidente do Corinthians espera fechar com Henrique até a próxima semana

Com o acerto, o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Audax segue dono de 40%. Os outros 10% pertencem ao próprio jogador de 30 anos, que assinou uma extensão de duas temporadas com o time do Parque São Jorge.

"É uma felicidade muito grande estar renovando com o Corinthians hoje e também uma expectativa muito grande continuar mostrando trabalho, fazendo o que conseguimos fazer em 2017. Fica o desejo de um ano incrível para a gente, com conquista de títulos e muitas vitórias pessoais e coletivas", declarou ao site do clube.

Paulo Roberto chegou ao Corinthians no início do ano passado, vindo do Sport. Ele atuou em 16 partidas ao longo de 2017 e mostrou polivalência, ao atuar também como lateral-direito.