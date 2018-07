Corinthians anuncia contratação do atacante Clayson até 2021

O Corinthians anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do atacante Clayson. O acerto já era dado como certo nos últimos dias, mas dependia de algumas pendências burocráticas para ser sacramentado. Revelação do Campeonato Paulista pela Ponte Preta, o jogador assinou contrato válido por quatro anos - até dezembro de 2021 - com o clube do Parque São Jorge e será apresentado também nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava.

No início da semana, as partes se reuniram para definir os últimos detalhes da transferência de Clayson para o Corinthians, que envolveu uma quantia financeira – cerca de R$ 3,5 milhões pelos 40% dos direitos econômicos da Ponte Preta; os 60% restantes pertencem ao Ituano – e a venda em definitivo dos atacantes Claudinho e Léo Artur para o time de Campinas, para abater a multa rescisória no valor de R$ 10 milhões.

O Corinthians, por sua vez, vai manter 75% dos direitos econômicos de Léo Artur e 50% de Claudinho. Léo Artur, que havia sido reintegrado time depois de defender o Audax, foi liberado pela diretoria alvinegra e não participou do treino de quarta-feira, no CT Joaquim Grava. Já Claudinho, que estava no Santo André, não se reapresentou. A dupla foi anunciada pela Ponte Preta pouco antes da confirmação do Corinthians, ambos têm contrato com o time de Campinas até dezembro de 2020.

A negociação entre Corinthians e Ponte Preta por Clayson teve início há cerca de dois meses, mas a tratativa foi interrompida devido à possibilidade de confronto entre as equipes na reta final do Campeonato Paulista, o que se confirmou. Na decisão do Estadual, o Corinthians levou a melhor e ficou com a taça. As conversas foram retomadas na semana passada e as bases do contrato foram delineadas em uma reunião na última sexta-feira.

Clayson chega para reforçar o setor ofensivo do time de Fábio Carille, que conta hoje com Romero, Léo Jabá e Clayton nas pontas. Sua contratação foi bem recebida pelos novos companheiros de equipe. "É um jogador que pode fazer diferença a nosso favor", disse o lateral-direito Fagner. O meia Rodriguinho também elogiou: “É rápido, joga nas três posições do meio, é um jogador que tem muita qualidade”.