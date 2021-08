Corinthians anuncia contratação do atacante Roger Guedes por cinco temporadas

A diretoria do Corinthians anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Roger Guedes, que rescindiu seu vínculo com o chinês Shandong Taishan (ex-Shandong Luneng). O ex-jogador de Palmeiras e Atlético-MG assinou por cinco anos com o clube do Parque São Jorge.

Leia Também Técnico do Arsenal admite possível saída de Willian, alvo do Corinthians

O anúncio do reforço foi feito pelas redes sociais do clube. Em transmissão ao vivo, o Corinthians transmitiu a chegada do jogador de 24 anos, de carro. Ele cumprimentou o presidente Duilio Monteiro Alves e dos demais dirigentes ao som da tradicional sirene, que toca por ocasião do anúncio de novos jogadores do time.

Roger Guedes rompeu seu vínculo com o clube chinês - o contrato se encerraria somente em julho de 2022 - com facilidade, em acordo amigável. No entanto, a negociação com o Corinthians se estendeu. Com dificuldades financeiras, o time paulista tentou enquadrar o reforço em seu teto salarial. Os valores acertados não foram divulgados.

O atacante é o terceiro reforço anunciado pelo Corinthians nesta temporada. Antes dele, chegaram o meia Giuliano e o volante Renato Augusto, ambos mais experientes que Guedes. O atacante, não joga desde dezembro, em situação parecida com o volante, que já estreou. No entanto, vinha mantendo a forma física com seu preparador físico.

Mesmo sem apresentar muitas conquistas de relevância no currículo, Róger Guedes chega ao clube paulista como status de estrela. Pedido pelo técnico Sylvinho, ele deve ser titular assim que recuperar o ritmo de jogo e obtiver a regularização junto à CBF.

O atacante começou a carreira no Criciúma e despontou em solo nacional pelo Palmeiras em 2016, quando participou da conquista do Brasileirão daquele ano. Em seguida, defendeu o Atlético-MG, com 13 gols em 28 partidas. Em 2018, foi negociado com o Shandong, clube que defendia até então.

Em três temporadas no futebol chinês, Roger Guedes anotou 27 gols em 52 partidas. Seu melhor desempenho aconteceu justamente na última temporada, quando registrou sua melhor média de gols, com 12 em 17 partidas.