Corinthians anuncia contratação do meia uruguaio Lodeiro

SÃO PAULO - O meia Lodeiro é oficialmente novo jogador do Corinthians. Ele assinou contrato nesta quinta-feira no Uruguai, após realizar exames médicos com o médico do clube, Julio Stancati. O diretor de futebol Ronaldo Ximenes confirmou a contratação. "Concluímos o negócio. O Lodeiro é jogador do Corinthians até 2018", afirmou o dirigente.

Lodeiro já está concentrado com a seleção uruguaia e se prepara para a disputa da Copa do Mundo. Ele será apresentado como novo reforço corintiano apenas depois do Mundial. O Corinthians pagou ao Botafogo R$ 4,5 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 50% ainda pertencem a um grupo de investidores.

Para ficar com Lodeiro, o Corinthians fez um pagamento à vista de R$ 2,5 milhões e passa a arcar com todo o salário do atacante Emerson em vez de 50% - o jogador emprestado ao Botafogo até o final do ano, recebendo R$ 520 mil por mês.

ATAQUE

Segundo Ronaldo Ximenes, a diretoria corintiana ainda irá contratar um atacante durante o recesso do Campeonato Brasileiro. "Dissemos que iríamos trazer um meia e um atacante, o Lodeiro está aí, falta um atacante. Está mais fácil contratarmos um jogador que joga fora do País", revelou.

Ele voltou a descartar a contratação do zagueiro Anderson Martins, que pediu R$ 600 mil por mês para trocar o futebol do Catar pelo Corinthians. "Quando um jogador vem do Catar para o Brasil ele precisa renunciar algo, esses valores são padrão Catar, fora da realidade do Brasil", justificou.

BOM RESULTADO

O dirigente também comemorou a vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, na quarta-feira, no Canindé, que colocou o Corinthians na terceira colocação do Brasileirão. "Dá mais tranquilidade para trabalhar e para contratar", explicou.

Após o jogo de domingo contra o Botafogo, o Corinthians só volta a campo no dia 16 de julho, após o Mundial, quando enfrentará o Internacional. Nesse período de recesso, os jogadores ganharão folga de domingo até 16 de junho. Ou seja: terão um mês para treinar até o Brasileirão recomeçar.