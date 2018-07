Corinthians anuncia contratação por empréstimo do lateral Danilo Avelar

O Corinthians aproveitou a pausa no calendário brasileiro para a disputa da Copa do Mundo para anunciar nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Danilo Avelar. O jogador de 29 anos já vinha negociando com o clube paulista há algumas semanas, mas somente agora assinou contrato de empréstimo válido por um ano.

+ Quarteto se recupera e já pode retomar treinos no Corinthians, diz preparador

Danilo passou por exames médicos na última terça e, desde então, vinha definindo os últimos detalhes de seu contrato com o clube. Trata-se de mais uma aposta do Corinthians para a posição, que não tem um nome de destaque desde a saída de Guilherme Arana ao fim do ano passado.

Só nesta temporada, a equipe teve cinco laterais-esquerdos. No início do ano, contratou Juninho Capixaba por R$ 6 milhões do Bahia e promoveu o garoto da base Guilherme Romão, que estava emprestado ao Oeste. Ambos não deram certo e o clube buscou Sidcley no Atlético-PR, que entrou e se tornou titular absoluto. O volante Maycon ainda atuou improvisado em algumas partidas.

Danilo Avelar estava atuando no Amiens, da França, mas pertence ao Torino. Para o jogador conseguir a liberação do clube italiano, precisou renovar o contrato. No ano passado, a diretoria chegou a conversar com o atleta para ele substituir Arana, vendido ao Sevilla, mas a negociação não deu certo.

Além de atuar pelo Torino e pelo Amiens, Danilo Avelar passou por Schalke 04, da Alemanha, Karpaty Lviv, da Ucrânia, e Rio Claro em sua carreira profissional. Se quiser contratá-lo em definitivo ao fim do período de empréstimo, o Corinthians terá que desembolsar 3 milhões de euros.