Corinthians anuncia Cristóvão Borges como substituto de Tite

O Corinthians anunciou neste domingo a contratação de Cristóvão Borges como novo técnico do time. O treinador, de 57 anos, estava sem clube desde março, quando deixou o Atlético-PR. Ele assinou vínculo até o fim de 2017. O novo comandante veio para São Paulo no fim de semana, vai acompanhar a partida contra o Botafogo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e será apresentado na segunda-feira.

A contratação encerra dias de expectativa da torcida sobre o substituto de Tite. O técnico multicampeão com o clube acertou com a seleção brasileira e fez a diretoria correr atrás de opções. O Corinthians procurou Sylvinho, auxiliar do Inter de Milão, e empresários procuraram Roger Machado, do Grêmio. Outro nome especulado foi Oswaldo de Oliveira, que comandou a equipe no título mundial, em 2000.

Após não conseguir fechar com esses nomes e descartar um estrangeiro, a diretoria buscou Cristóvão Borges. Como jogador, atuou como volante no Corinthians em 1986, além de passagem pela seleção brasileira. Começou a carreira de técnico em 2011, no Vasco, quando era auxiliar de Ricardo Gomes e precisou substituí-lo após um AVC. Logo no primeiro trabalho, levou o time ao vice-campeonato brasileiro.

Como treinador passou por times como Bahia, Fluminense, Flamengo e Atlético-PR, o seu último trabalho. O primeiro dia de Borges no comando do Corinthians deve ser na segunda-feira, quando o técnico deve ser apresentado e conceder entrevista coletiva logo após o treino na parte da manhã. Desde a saída de Tite a equipe foi comandada pelo auxiliar técnico, Fábio Carille.

