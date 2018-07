Corinthians anuncia ex-lateral como substituto de Osmar Loss no time sub-20

O Corinthians confirmou nesta terça-feira o ex-lateral-direito Dyego Coelho como novo treinador do time sub-20, para o lugar deixado por Osmar Loss, que se tornou auxiliar técnico de Fábio Carille na equipe principal. Desde 2015, Coelho era auxiliar de Loss na base.

"Eu não poderia estar mais feliz, afinal, eu me formei como jogador e como homem no Corinthians", disse o novo treinador. "Não tenho dúvidas de que essa nova etapa é um dos maiores desafios da minha carreira, incluindo quando eu era jogador, mas também uma das grandes felicidades da minha vida", completou.

Coelho se aposentou como jogador em 2014 e chegou ao Corinthians em 2015. Desde então, estava sendo auxiliar de Loss e, no começo do ano, já havia acertado verbalmente que assumiria o cargo após o treinador ser promovido para o time profissional. Antes, os dois comandaram a equipe na conquista do 10º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Como jogador, Coelho disputou 112 jogos, fez dois gols e conquistou dois títulos pelo clube: o Campeonato Paulista de 2003 e o Brasileiro de 2005.