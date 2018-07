Corinthians anuncia homenagem a Ronaldo em clássico

O Corinthians divulgou uma nota oficial, na manhã desta quinta-feira, para anunciar que fará uma homenagem a Ronaldo - oficialmente aposentado desde a última segunda - no clássico do próximo domingo, contra o Santos, às 16 horas, no Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O clube diz que a homenagem será feita pela diretoria do clube e pela torcida do Corinthians, mas não revelou detalhes sobre o assunto. Ao mesmo tempo, porém, ilustrou a nota exibindo uma camiseta confeccionada especialmente para reverenciar o ídolo. Já à venda no site oficial do clube, ela possui o símbolo corintiano e a seguinte frase ao lado do mesmo: "R9, eternamente em nossos corações".

Com a homenagem, o Corinthians espera atrair um grande público ao clássico, possibilidade que está em risco de não ocorrer tendo em vista a inevitável queda de prestígio do clube com os torcedores após as saídas de Roberto Carlos e Ronaldo, somada principalmente à eliminação precoce na fase preliminar da Copa Libertadores.

O clube informou nesta quinta-feira que, até o final da tarde de quarta, 8 mil ingressos foram vendidos para o clássico por meio do plano Fiel Torcedor, enquanto os bilhetes para arquibancada verde do Pacaembu já estão esgotados.

Logo após a eliminação do Corinthians na Libertadores, mais de 27 mil pessoas foram assistir ao clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu, mas a torcida palmeirense ajudou a garantir o bom número de torcedores no estádio. Logo em seguida, porém, apenas 7.179 pessoas pagaram ingressos para ver a goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, no Pacaembu, no duelo que marcou a reestreia do atacante Liedson. O público, na ocasião, foi o pior do clube em 20 meses em jogos no Pacaembu.

O Pacaembu, por sinal, será o palco do duelo que o Corinthians fará contra o Mogi Mirim, nesta quinta-feira, às 21h50, em partida atrasada da quarta rodada do Paulistão. O clube informou que, até o início da manhã desta quinta, apenas 4.500 ingressos haviam sido comercializados para o confronto, sendo que até então havia bilhetes disponíveis para todos os setores do estádio.

