Filho de Adílson Monteiro Alves, responsável pelo futebol do clube na época da Democracia Corintiana, no início dos anos 80, Duílio era diretor do departamento cultural do Corinthians desde 2009 e coordenou os preparativos para as comemorações do centenário em 2010.

A função de Duílio será ajudar o diretor de futebol Roberto de Andrade a comandar o departamento profissional corintiano.