Corinthians anuncia novo patrocinador para substituir Universidade Brasil

O Corinthians confirmou nesta quarta-feira a Totvs como novo patrocinador do seu uniforme. A empresa responsável pelo desenvolvimento de softwares terá sua marca estampada nos ombros da camisa alvinegra a partir de janeiro. Substituirá a Universidade Brasil, envolvida em escândalo de corrupção. A instituição enfrenta dificuldades financeiras e teve o dono José Fernando Pinto da Costa preso, acusado de fraude no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

A Totvs já possuía uma parceria para o desenvolvimento de softwares para o clube desde 2015, mas agora terá sua participação estendida em um contrato com validade até 30 de junho. A intenção do Corinthians é aproveitar a empresa para digitalizar áreas como o RH, por exemplo, e aprimorar seu sistema de análise de dados.

"As novas soluções farão com que tanto o clube, como o programa de sócios, e até as nossas lojas, caminhem com passos largos para a modernização tecnológica”, afirmou Fábio Petrillo, diretor de TI do Corinthians.

Além da exposição na camisa dos jogadores do time principal, a logomarca da TOTVS estará nos backdrops da Arena Corinthians e do Centro de Treinamento do clube. "Como responsáveis por toda gestão fiscal, contábil, financeira, faturamento, contratos, RH, pontos de vendas e analytics, estamos confiantes que isso resultará em um clube ainda mais eficiente dentro e fora do campo”, afirmou Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs.

TREINO FECHADO

O técnico Fábio Carille comandou um treino fechado para a imprensa nesta quarta-feira. Segundo nota publicada pela assessoria do clube, o treinador esboçou pela primeira vez a equipe que enfrentará o Santos no próximo sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Fagner e Bruno Méndez não poderão atuar por suspensão. Michel Macedo e Manoel entram na equipe.

O Corinthians deixou o G-4 da competição na última rodada ao perder por 2 a 1 para o Cruzeiro. A principal dúvida na escalação está no comando do ataque entre Gustagol e Vagner Love. Uma provável escalação do time para sábado terá: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Sornoza e Mateus Vital; Pedrinho, Gustagol e Janderson.