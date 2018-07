Corinthians anuncia novo patrocinador que estampará calção

O Corinthians anunciou na manhã desta segunda-feira um novo patrocinador. A empresa Special Dog, do setor de alimentos para cães e gatos, vai estampar a sua marca no calção do time alvinegro até o fim do ano. O valor do negócio não foi divulgado, mas estima-se que o clube receberá R$ 1,5 milhão até o fim do ano. O acordo pode ainda ser estendido por mais seis meses.

A Special Dog é a quarta patrocinadora do uniforme do Corinthians, que já conta com Caixa Econômica Federal, Tim e 99Taxis. Ao todo, com exceção da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, os patrocinadores renderão R$ 37,5 milhões até 31 de dezembro: Caixa (R$ 30 milhões), Tim (R$ 2,5 milhões), 99Taxis (R$ 3,5 milhões) e Special Dog (R$ 1,5 milhão).

Apesar de o clube estar em dificuldades financeiras e com salários atrasados de parte do elenco, a nova diretoria, que tomou posse em fevereiro, rejeitou propostas por patrocínios pontuais. Assim, o uniforme do Corinthians ficou por vários vezes estampando apenas os logotipos da Caixa e da Tim, parceiras antigas do clube.

No entendimento do diretor de marketing, Marcelo Pereira Passos, é melhor continuar com espaços vazios do que fechar contratos para apenas um jogo, por exemplo. Desde o início do ano a manga da camisa está vaga e a diretoria resolveu usar o espaço para promover o programa Fiel Torcedor.