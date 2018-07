Corinthians anuncia o ex-capitão William como gerente de Futebol

SÃO PAULO - Poucos meses após anunciar a sua aposentadoria e se desligar do Corinthians, o ex-capitão William está de volta ao time. Na noite de domingo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o clube anunciou, em nota publicada no seu site oficial, que o ex-jogador é o novo gerente de Futebol.

William assinou contrato com o Corinthians até o final de 2011 e assume a função nesta segunda-feira, quando será apresentado às 14 horas no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

Como jogador, ele defendeu o Corinthians entre 2008 e 2010, conquistando os títulos da Série B (2008), da Copa do Brasil (2009) e do Campeonato Paulista (2009).

A entrada do ex-zagueiro na diretoria do clube é a primeira mudança ocorrida após a eliminação na fase preliminar da Libertadores, que deixou o time em crise e sob pressão dos seus torcedores. O cargo de gerente de futebol do Corinthians estava vago desde 2009, quando Antônio Carlos Zago foi demitido após se envolver em problema disciplinar com Ronaldo na cidade de Presidente Prudente (SP).

Recém-aposentado, William exercerá pela primeira vez um cargo de dirigente. No Corinthians, que é presidido por Andrés Sanchez, ele trabalhará com Roberto de Andrade, diretor de Futebol, Duílio Monteiro Alves, diretor adjunto de Futebol, e Saulo Magalhães, supervisor de Futebol.

Atualizado às 10h05 para acréscimo de informações

Veja também:

JOGO - Leia como foi Palmeiras 0x1 Corinthians