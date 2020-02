Corinthians anuncia oficialmente o atacante Yony González como reforço

Com sirene na conta oficial nas redes sociais, o Corinthians anunciou oficialmente o atacante Yony González nesta terça-feira. O colombiano já treinava com o elenco do técnico Tiago Nunes desde o final da semana passada e o clube aguardava apenas os detalhes burocráticos para confirmá-lo como reforço.

O jogador de 25 anos, que se destacou pelo Fluminense no ano passado, chega por empréstimo do Benfica, de Portugal, até o meio do ano com obrigação do Corinthians em comprar 50% dos direitos econômicos após este período. O clube terá de desembolsar 2,8 milhões de euros (R$ 13,2 milhões) na negociação.

O acordo, segundo o Corinthians, não tem relação com o interesse do Benfica na contratação de Pedrinho. A negociação está em andamento para que o jogador possa se transferir no meio do ano. Caso não dê certo, Yony González continua no clube.

O colombiano é o quinto reforço do Corinthians nesta temporada. Além dele, o clube contratou o meia-atacante Luan (Grêmio), o volante Victor Cantillo (Junior Barranquilla), o lateral-esquerdo Sidcley (Dínamo de Kiev) e o atacante Matheus Davó (Guarani).

Yony González pode ser inscrito no Campeonato Paulista e já ficar à disposição de Tiago Nunes. Na Copa Libertadores da América, o atacante terá de esperar e só poderá atuar se o clube chegar na fase de grupos da competição continental.

O Corinthians enfrenta o Guaraní do Paraguai nesta quarta-feira no jogo de volta do mata-mata pela segunda fase, em Itaquera. Em Assunção, na partida de ida, vitória dos paraguaios por 1 a 0. Se avançar, o time alvinegro ainda terá mais um jogo eliminatório para chegar na fase de grupos.